L'Argentine privée du titre mondial ‍? La France prend une décision radicale

Depuis l'annonce du contrôle positif de Papu Gomez, certains estiment que l'Argentine devrait être privée du titre Mondial gagné contre la France en décembre 2022 au Qatar.

Contrôlé positif à la terbutaline en novembre 2022, alors qu’il évoluait à Séville, Papu Gomez a malgré tout disputé le Mondial avec l’équipe d’Argentine, apportant sa pierre à la victoire finale de l’Albiceleste face à la France après une finale dantesque. Vendredi, le club de Monza, où l’attaquant argentin a signé lors du dernier mercato, a confirmé que Papu Gomez était désormais suspendu pour deux ans, le club italien n’ayant pas encore fait savoir s’il licenciait sans délai son joueur. En attendant la suite de ce dossier, les regards se sont évidemment tournés vers l’équipe d’Argentine qui a fait jouer un joueur dopé, sans que l’on sache si ses dirigeants avaient été informés de la situation, car le timing était serré entre le contrôlé positif et le début de la Coupe du Monde.

La FFF ne veut pas s'en mêler

Tout ce que l’on sait, c'est que la FIFA n’a pas été informé de ce cas de dopage avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, la fédération argentine ayant obligation, comme les autres pays, de signaler un éventuel souci avant la compétition. L’hypothèse d’une disqualification de Lionel Messi et ses coéquipiers étant à oublier, puisque les règles imposent la présence d’au moins deux joueurs dopés pour annuler un titre collectif, Papu Gomez risque lui d’être pris par la patrouille. Et l'attaquant devrait être déchu de son titre de champion de monde. À en croire les médias argentins, cela pourrait s'arrêter là, la Fédération Française de Football n'ayant pas l'intention de se mêler de ce dossier, laissant à la FIFA le soin de régler ce dossier en accord avec les règlements internationaux en matière de lutte contre le dopage. Même si du côté des Bleus, on doit rire jaune, l'Argentine va conserver son titre Mondial et Lionel Messi gagnera certainement son 8e Ballon d'Or grâce à cela.