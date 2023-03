Lionel Messi a-t-il acheté pour 200.000 euros d’iPhone ?

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

La victoire de l’Argentine à la Coupe du monde a rendu fou Lionel Messi, qui s’est totalement lâché pour faire plaisir à ses coéquipiers.

L’Argentine marche toujours sur l’eau deux mois après le titre mondial arraché par ses joueurs au Qatar. Lionel Messi courait après cette couronne depuis le début de sa carrière, et il a désormais accompli ce rêve grâce à son niveau de jeu épatant durant l’épreuve, mais aussi une équipe solidaire et soudée derrière lui. L’Argentin l’a fait savoir dès la fin de l’épreuve, il a totalement oublié sa volonté de raccrocher avec l’équipe nationale, et souhaite poursuivre l’aventure le plus longtemps possible pour savourer les retrouvailles et le fait d’être champion du monde. Un voeu qui sera exaucé en mars avec les prochains matchs internationaux, mais en attendant, les joueurs de l’Albiceleste ont reçu un beau cadeau de la part de leur numéro 10.

5.000 euros le téléphone baigné dans l'or

En effet, chaque joueur et membre du staff s’est vu remettre un iPhone dernière génération qui a été baigné dans l’or, et effectué sur commande par une société spécialisée qui n’a pas manqué de faire connaitre cette énorme sollicitation. Ce sont au total 35 téléphone dernier cri qui ont été livrés, baignés dans l’or et personnalisés avec le titre de champion du monde, le nom du joueur et son numéro, pour un cadeau qui aura coûté un peu moins de 200.000 euros. Une bagatelle pour la superstar du PSG qui touche plus de 250.000 euros par jour avec son salaire et l'ensemble de ses revenus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝗜𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡 𝗚𝗢𝗟𝗗 (@idesigngold)

« Ce fut un honneur de présenter 35 iphone 14 en or à Lionel Messi pour ses coéquipiers et son personnel en cadeau pour avoir remporté la finale de la coupe du monde », a livré le PDG de la société qui s’est occupée de la commande, et nul doute que la remise des téléphones lors du prochain rassemblement fera son petit effet. En tout cas, si le marché des smartphone s’essouffle ces derniers mois, ce n’est pas le cas des téléphones grand luxe, qui continuent de grimper. Avec des modèles à 5000 euros achetés par lots de 35, Lionel Messi confirme en tout cas cette tendance.