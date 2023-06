Pavard fait le tri, sa vente est réservée aux cadors

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Comme son coéquipier Lucas Hernandez, Benjamin Pavard refuse de prolonger son contrat qui expire l’année prochaine. Le latéral droit ou défenseur central souhaite quitter le Bayern Munich cet été, mais pas pour n’importe quelle équipe. L’ancien Lillois étudiera uniquement les offres de cadors européens.

Un an après le transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone, le Bayern Munich pourrait subir d’autres départs importants cet été. A commencer par celui de Lucas Hernandez. Le défenseur polyvalent ne souhaite plus prolonger alors que son contrat expire l’année prochaine. Ainsi, le Français espère obliger ses dirigeants à le transférer au Paris Saint-Germain. Lui qui était devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club bavarois avec une opération à 80 millions d’euros en 2019.

Pavard veut quitter le Bayern

Son départ représenterait un coup dur pour le Bayern Munich, également confronté à la possible sortie de Benjamin Pavard. Le latéral droit ou défenseur central, dans la même situation contractuelle que son coéquipier et compatriote, refuse lui aussi de prolonger. L’ancien joueur du LOSC a apparemment la tête ailleurs. D’autant que les sollicitations ne manquent pas cet été. Mais pour entrer à la table des négociations avec ses représentants, il faut quand même avoir un certain prestige.

Pavard interested in four clubs this summer amid agent talks with PL outfit https://t.co/XdiXt8mwvr — Christian Falk (@cfbayern) June 23, 2023

En effet, le journaliste de Bild Christian Falk précise que Benjamin Pavard n’ouvre la porte qu’à des cadors européens comme les Reds de Jürgen Klopp. « Liverpool a discuté avec les agents de Benjamin Pavard mais ils n'ont jamais eu d'échanges concrets avec le Bayern Munich. C'est aussi la position des autres clubs intéressés, a commenté le chroniqueur de CaughtOffside. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui intéressent Benjamin Pavard. Il y avait et il y a toujours le Barça, Liverpool, Chelsea, et s'ils sont sur le coup, Manchester City aussi. » L’international tricolore pourrait donc découvrir un nouveau championnat la saison prochaine.