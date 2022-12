CdM 2022 : Le monde s'incline, le Qatar savoure

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

La Coupe du monde 2022 au Qatar aura été riche en émotions. D'abord critiquée, la compétition a su mettre beaucoup de fans d'accord.

L'Argentine a remporté la troisième Coupe du monde de son histoire face à la France lors de cette édition 2022 au Qatar. Le pays de la péninsule arabique aura réussi son pari. Et ça n'était pas gagné tant les critiques étaient nombreuses avant le début du Mondial. Même pendant la compétition, des voix se sont élevées pour dénoncer le Qatar et certaines de ses méthodes. Mais rien à faire, le Qatar a bien réussi son pari et organisé parfaitement la compétition. Pour faire son affaire, le spectacle était au rendez-vous, à l'image d'une finale qui restera à jamais gravée dans la mémoire des fans et observateurs. Pour avoir une visibilité plus large de la trace laissée par la Coupe du monde au Qatar dans le coeur des fans, la BBC a récemment fait voter ses internautes pour élire la meilleure édition de la Coupe du monde depuis les années 2000.

Le Qatar, c'est du jamais vu !

Seuls 5 joueurs ont terminé la Coupe du monde 2022 avec un taux de 100% de tacles réussis (pour un minimum de 10 tacles). 💯



🇫🇷 Ibrahima KONATÉ

🇫🇷 Dayot UPAMECANO

🇳🇱 Jurrien Timber

🇨🇭 Silvan Widmer

🇭🇷 Josip Juranovic pic.twitter.com/zJIsSR5GMi — Actu Foot (@ActuFoot_) December 26, 2022

Et les résultats sont sans appel. En effet, les internautes ont voté en très large majorité pour l'édition au Qatar, qui a recueilli 78% des voix. Suivent l'édition en Corée du Sud et au Japon avec 6%, puis celle au Brésil (4%), en Allemagne (4%), en Russie (4%) et enfin en Afrique du Sud (3%). Il serait également intéressant de refaire un point sur la situation un peu moins à chaud mais il est clair que cette édition au Qatar, qui plus est la première à cette période de l'année, a été un franc succès. De quoi calmer certaines critiques et encourager la FIFA à réitérer l'expérience dans le futur. La volonté affichée de l'organisme international est d'organiser des Coupe du monde à des périodes plus rapprochées et plus forcément à la fin du printemps-début été.