CdM : Un fan de Messi est allé vraiment trop loin

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Le sacre mondial de l'Argentine a engendré un immense bonheur dans tout le pays, mais aussi ailleurs dans le monde. Il faut dire que Lionel Messi jouit d'une popularité sans égale ou presque. Au point que certains gravent la Pulga au plus profond de leur chair.

Le Qatar a sacré l'Argentine pour la troisième fois de son histoire mais par-dessus tout Lionel Messi. Cette coupe du monde 2022 est indissociable du joueur du PSG, lequel a porté son équipe tout au long du tournoi. Surtout, à 35 ans, il a enfin su emmener son pays sur le toit du monde et rejoindre Diego Maradona. Ce fut le vrai fil rouge du Mondial pour les Argentins et les fans de Lionel Messi. Ces derniers rêvaient de voir leur idole conquérir le dernier titre majeur qui manquait à son immense carrière, officieusement pour le titre de G.O.A.T du football.

Il se tatoue le visage pour Messi, les réactions sont hostiles

Les fans de la Pulga ont rivalisé d'imagination pour lui rendre hommage : chanson, son nom donné aux bébés et bien sûr les tatouages à son effigie. L'influenceur colombien Mike Jambs a lui choisi de se faire tatouer le nom de Messi, accompagné des trois étoiles de l'Argentine et de l'inscription D10S (Dios combiné au 10). Le tout a été appliqué sur son visage, avec le nom de Messi sur le front et le reste sur les joues. Une idée qui n'a pas plu aux internautes et les réactions négatives ont été nombreuses à son égard.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mike Jambs (@mike_jambs)

Tout d'abord insensible à cette hostilité, le Colombien a finalement regretté son choix comme il l'a déclaré sur ses réseaux sociaux. « Je regrette d'avoir fait le tatouage car au lieu de m'apporter des choses positives, cela a conduit à plein de choses négatives, à la fois personnellement et pour ma famille. Je ne pensais pas dire cela si tôt et je me sentais très fier de ce que j'avais fait les premiers jours, mais maintenant j'aurais aimé ne pas l'avoir fait », a t-il lâché écœuré par ces nombreux trolls. Et, le pire, c'est qu'il devra peut-être passer le restant de ses jours avec ce visage plein d'encre.