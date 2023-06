TF1 s'est gavé de publicités grâce au Mondial 2022

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Le décalage du Mondial 2022 en hiver a fait le bonheur de TF1. La Une a même battu son record du Mondial 2018 alors que les Français avaient pourtant gagné la finale contre la Croatie.

Le Mondial 2022 s’est terminé de la manière que l’on sait, la défaite des Bleus en finale face à l’Argentine après les tirs au but ayant du mal à être digérée. Du côté de TF1, on a probablement sorti le Champagne malgré ce résultat négatif de l’équipe de France. Car les chiffres communiqués ce lundi par le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) prouvent que la Une, qui a diffusé l’essentiel de la Coupe du Monde qatarie en clair, a battu des records l’hiver dernier. Que ce soit sur les audiences, mais surtout sur les rentrées publicitaires, TF1 a frappé fort grâce au parcours de l’équipe de Didier Deschamps dans ce Mondial.

Un record absolu d'audience pour TF1 grâce au Mondial

« Ce fort intérêt pour la compétition a une nouvelle fois permis à TF1, unique diffuseur gratuit des matchs du Mondial, d’atteindre des niveaux d’audience bien supérieurs à l’audience moyenne qu’elle réalise habituellement, et ce quelle que soit la tranche horaire concernée. La part d’audience moyenne de la chaîne sur la plage 16h-19h s’est ainsi établie à 22,7 % sur la période novembre-décembre 2022, contre 15,8 % en 2021.

Le parcours de l’équipe de France a généré des audiences plus importantes que lors de l’édition précédente, avec 15,7 millions de téléspectateurs en moyenne devant les sept matchs des Bleus diffusés sur TF1 en 2022, contre 13,7 millions en 2018. 24,1 millions de téléspectateurs en moyenne ont assisté à la finale de la Coupe du monde de football le dimanche 18 décembre à partir de 16 h sur TF1 (80,9 % de part d’audience),

un record dans l’histoire de la télévision française, toutes chaînes et tous programmes confondus », rappelle l'ARCOM, avant de se pencher sur les recettes engendrées par TF1 avec cette Coupe du Monde pourtant décriée. Et ce n'est pas tout.

En choisissant de faire jouer le Mondial en hiver et au Qatar, la FIFA avait déclenché un scandale chez certains, mais visiblement pas chez les annonceurs et pas plus chez le fans de football. « TF1 totalise à elle seule 151,1 millions d’euros de recettes brutes sur l’ensemble de la compétition (hors parrainages et digital), une hausse de 37 % par rapport à 2018 (110,5 millions d’euros brut), d’après les estimations de Kantar », précise le régulateur, lequel note que près de 80% des téléspectateurs ont apprécié ce Mondial 2022 à la télévision en hiver. Une étude qui va probablement inciter la FIFA à la réflexion.