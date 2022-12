Mbappé volé par Messi, le vrai scandale du Mondial 2022 ?

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Au Qatar, Kylian Mbappé a tout fait pour que l'Equipe de France conserve son titre mondial. Il a marqué huit buts, dont un triplé en finale, en vain. Mais, sa prestation aurait du faire de lui le meilleur joueur du tournoi s'énerve Ronaldo.

L'air hagard sur la pelouse du Lusail Stadium il y a une semaine jour pour jour, Kylian Mbappé avait du mal à se remettre du verdict de la finale du Mondial. Malgré tous ses efforts, l'Equipe de France a abandonné sa couronne à l'Argentine après la séance des tirs au but. Mais, le joueur du PSG n'a pas à rougir de sa prestation au Qatar. Un triplé en finale, dont une égalisation désormais légendaire, le deuxième de l'histoire seulement, mais surtout huit réalisations en sept matchs pour finir meilleur buteur du tournoi. Un total inédit depuis 2002 et un certain Ronaldo, le vrai. Le Brésilien ne pouvait être qu'admiratif de Kylian Mbappé et R9 a fait même part de sa désolation de voir que ce n'est pas la star tricolore mais Lionel Messi qui a été désigné meilleur joueur du Mondial 2022 au Qatar.

Mbappé, le nouveau Ronaldo impressionne l'ancien

Il Fenomeno estime même que Mbappé a été mal payé à Doha, et que le verdict final pour la course au titre de meilleur joueur est clairement abusif. Pour Ronaldo, il est évident que Lionel Messi ne méritait pas cette récompense, car personne n'a plus impacté le jeu que Kylian Mbappé. « Le joueur qui m’a le plus impressionné est Kylian Mbappé. Il a fait une excellente Coupe du Monde, du premier match jusqu’à la finale. Même quand il n’a pas marqué, que ce soit contre l’Angleterre en quart de finale ou contre le Maroc en demi-finale, il a toujours été performant en délivrant des passes décisives. Et en finale, il a été extraordinaire en marquant quatre buts car je compte aussi son tir au but. Techniquement, il est au-dessus du lot, il est presque inarrêtable et il aurait pu être nommé meilleur joueur de la Coupe du Monde car il le mérite amplement », a confié la légende du football brésilien au média espagnol Apostagolos.

Des mots élogieux complétés par une analyse plus détaillée du jeu de l'attaquant de l'équipe de France et du Paris, lequel a tout du successeur idéal de Ronaldo dans le jeu. « Il y avait beaucoup de joueurs rapides lors de ce Mondial mais Mbappé était de loin celui qui avait la meilleure vitesse. En fait, quand je le vois jouer, il me fait penser à moi dans mes meilleures années. Il sait parfaitement exploiter le moindre espace, il est imprévisible avec mais aussi sans le ballon et dans les un contre un, il est redoutable. Pour moi, il est tout bonnement impressionnant », a ajouté l'attaquant, désormais âgé de 46 ans et qui a assisté personnellement à plusieurs matchs du Mondial 2022. Vitesse, technique, finition et lecture du jeu, Kylian Mbappé ne semble plus avoir le moindre défaut. De quoi en faire le Fenomeno numéro 1 des années 2020 et pas pur bonheur, c'est un joueur français.

Et de nombreux supporters tricolores sont du même avis que Ronaldo. « Mbappé a renversé la finale a lui seul. Le meilleur joueur du tournoi évidemment », « Je me demande encore sous quel critère Messi a été non seulement meilleur joueur de la coupe du monde et homme du match de la finale. Cela remet en cause ses quelques 2 ou 3 Ballons d’or qui ont longtemps fait polémique », « Il n'a même pas été nommé homme du match de la finale, malheureusement dès que Messi est évoqué les gens perdent toute objectivité ». Lionel Messi n'ayant pas annoncé sa retraite internationale avec l'Argentine, Kylian Mbappé peut lui fixer rendez-vous dans 4 ans lors d'un Mondial 2026 déjà attendu avec impaticience.