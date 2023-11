Un arbitre corrompu pour Argentine-France, la terrible accusation

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France de football n'est pas passée loin de glaner une troisième étoile lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais les Argentins ont finalement eu le dernier mot lors de la séance des tirs au but.

Pour la deuxième fois de son histoire, l'équipe de France aura perdu une finale de Coupe du monde aux tirs au but lors du Mondial au Qatar. L'Argentine, emmenée par un très bon Emiliano Martinez dans l'exercice, a eu le dernier mot. Pendant le temps réglementaire, l'Albiceleste avait globalement maitrisé les débats même si encore une fois, elle avait hérité d'un penalty assez généreux. Car lors des tours précédents, l'Argentine a aussi bénéficié de pas mal de penaltys qui ont fait débat. Pour certains, tout était même fait pour que Leo Messi soit sacré enfin champion du monde. C'est l'avis de Grégory Schneider, qui pense clairement que la finale, comme la demi-finale, étaient arrangées.

Deux finales pipées d'avance ?

Sur son compte X, le journaliste a fait des révélations assez troublantes sur le sujet mais aussi sur le Mondial 2018 remporté par l'équipe de France. « Marciniak était là pour faire gagner le Mondial à Messi, tout comme ce bâtard (rien à foutre) d'Orsato qui a niqué les Croates en demi puisqu'il était là pour ça. Lesquels Croates s'étaient déjà fait défoncer par l'arbitre en 2018 (la finale). Impossible à étayer mais j'étais au stade les deux fois et franchement... L'arbitrage du France-Croatie est à la fois invraisemblable et monstrueux. Ce connard a du reste reconnu cinq mois plus tard qu'il n'aurait jamais dû siffler le péno des Bleus », a notamment posté Grégory Schneider, qui n'a pas manqué de faire réagir après ses propos assez surprenants il faut le dire au vu de leur gravité.