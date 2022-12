« France arrête de pleurer », l'Argentine lance l'humiliation finale

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

La finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine continue de faire beaucoup parler. Que ce soit du côté des fans argentins ou français, les provocations sont nombreuses.

L'Argentine soulevait il y a quelques jours la troisième Coupe du monde de son histoire contre l'équipe de France au terme d'une finale incroyable. L'Albiceleste s'est montrée plus précise lors de la séance des tirs au but. Après le coup de sifflet final, c'est la joie qui a logiquement submergé les joueurs argentins. S'en sont suivis des jours de festivités haut en couleur. Cependant, quelques débordements ont été à signalés, notamment des insultes racistes envers Kylian Mbappé. Des comportements largement critiqués par les fans et observateurs en France. En France d'ailleurs, on ne décolère pas contre l'arbitrage de la rencontre. Une pétition pour rejouer le match a même recueilli plus de 200 000 signatures sur les réseaux sociaux. De quoi faire beaucoup rire en... Argentine.

Trop de rage, les Français calmés

Après le match de l'Argentine contre l'Islande lors de la Coupe du monde 2018, un journaliste a donné à Messi un ruban rouge pour lui porter chance.



La Pulga le portait à son pied gauche après le sacre mondial contre la France le 18 décembre 2022.pic.twitter.com/wWaXKN0NYQ — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) December 23, 2022

Un fan en particulier, Valentin Gomez, a pris l'initiative de troller les fans de l'équipe de France en lançant lui-aussi une pétition pour que la « France arrête de pleurer » (« France Stop Crying »). Une pétition qui a été signée par plus de 50 000 personnes en quelques heures. « Depuis qu’on a gagné la finale de la Coupe du monde, les Français n’arrêtent pas de pleurer, de se plaindre et n’acceptent pas que l’Argentine soit championne du monde. Cette pétition a pour objectif que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi soir le meilleur joueur de l’histoire et ait Mbappé comme fils ». De bonne guerre alors que les fans des Bleus n'avaient pas hésité à troller de la même manière les Belges après la victoire de l'équipe de France en 2018. A noter que l'arbitre de la rencontre entre la France et l'Argentine Szymon Marciniak s'est exprimé récemment sur son arbitrage. Selon lui, rien d'anormal et Kylian Mbappé l'a même félicité pour son travail.