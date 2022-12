Cristiano Ronaldo pleure, sa femme colle des gifles

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Le Portugal est sorti par la petite porte lors du Mondial 2022, et les larmes de Cristiano Ronaldo ont eu des conséquences. Pour l'entourage de CR7, ce dernier a été maltraité.

C'est une scène que les supporters de Cristiano Ronaldo ne s'attendaient pas à voir, ou du moins pas si vite. Dans les secondes qui ont suivi l'élimination du Portugal par le Maroc, le joueur a filé vers les vestiaires, laissant là ses coéquipiers. Mais une caméra de télévision a suivi CR7, et le visage impassible du quintuple Ballon d'Or a rapidement laissé place à celui d'un homme totalement choqué et effondré, Cristiano Ronaldo ne pouvant même pas cacher ses sanglots dans une séquence qui marquera évidemment longtemps ce Mondial 2022, mais également la légende de la star portugaise. Il est vrai qu'outre ses soucis personnels, CR7 a enchaîné les galères avec Manchester United, et s'est fait virer du onze de départ par Fernando Santos. Et pour les proches de Ronaldo, trop c'est trop.

Cristiano Ronaldo rentre écoeuré au Portugal

Quédate con quien te apoye como Georgina a Cristino Ronaldo.❤️ pic.twitter.com/Ju1Y4x8xzK — FAN10 (@SoyFan10) December 10, 2022

Car si le joueur n'a pour l'instant rien dit, préservant probablement sa première réaction à son ami anglais, le journaliste Piers Morgan, sa compagne, déjà apparue très énervée il y a quelques jours, a balancé ce qu'elle avait sur le coeur. Présente dans les tribunes du stade qatari, et témoin de la détresse de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez a vidé son sac sur les réseaux sociaux, où la jeune femme est suivie par plus de 40 millions de personnes. Autrement dit, sa voix porte, surtout quand il s'agit de défendre le père de ses enfants. « Aujourd'hui, ton ami et entraîneur s'est trompé. Cet ami pour qui tu as eu tant de mots admiratifs et de respect. Le même qui, lorsque tu es entré en jeu, a vu comment tout a changé. Mais c’était trop tard, a d’abord lancé Georgina Rodriguez, dans une story sur Instagram, avant d’être plus incisive. Vous ne pouvez pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, votre arme la plus puissante.Tu ne peux pas non plus défendre quelqu'un qui ne le mérite pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas perdu, nous avons appris », a lancé la compagne de Cristiano Ronaldo, qui n'est pas la seule dans l'entourage du joueur à être dégoûtée.