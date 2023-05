La France arnaquée au Qatar, l'Argentine aidée par les arbitres ?

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Après une finale restée légendaire, l'Argentine a battu la France, ce qui a permis à Lionel Messi de devenir champion du Monde. Mais cinq mois plus tard, un ancien joueur accuse les arbitres d'avoir aidé l'équipe argentine à gagner ce trophée.

On ne réécrira pas l’histoire et dans le palmarès du football, l’Argentine sera toujours championne du monde 2022 après un parcours débuté par une défaite contre l’Arabie Saoudite et qui s’est terminée par une victoire finale face à la France après une rencontre qui marquera pour longtemps l’histoire. Mais, alors que tout cela commence à se digérer pour les supporters des Bleus, un ancien joueur du Paris Saint-Germain a lancé une polémique forcément malaisante. Diego Lugano, qui a porté le maillot du PSG de 2011 à 2013 et qui a surtout été le capitaine de l’Uruguay, où il compte 95 sélections, estime que l’arbitrage a clairement aidé Lionel Messi et ses coéquipiers lors du Mondial qatari. Pour l’ancien défenseur central, il est clair que du côté de la FIFA on a tout fait pour aider le septuple Ballon d’Or à décrocher le seul titre qui lui manquait. Pour cela, les arbitres auraient eu un rôle.

La FIFA voulait la victoire de Messi et de l'Argentine

S’exprimant au micro de Carve Deportiva, une radio uruguayenne, Diego Lugano a notamment souligné le nombre de penalties obtenus par l’Argentine durant la compétition. « L'Argentine a été aidée pour gagner le titre de Champion du monde, cela ne fait aucun doute. Ils ont du mérite, mais sur les cinq penalties qu'ils ont obtenus, personne ne doute qu'ils n'ont pas été totalement imposés par la VAR. Lionel Messi a un impact mondial énorme. Et pensez-vous que la FIFA ne le voit pas et ne veuille pas utiliser cet impact ? C'est aussi le mérite de l'Argentine, qui a su en tirer profit », a lancé l’ancien défenseur parisien, qui affirme avoir parlé de tout cela à Pierluigi Collina, le président de la commission des arbitres de la FIFA lors du Mondial au Qatar.

Afin d'être précis, l'Argentine a bénéficié de cinq penalties lors de la Coupe du Monde au Qatar, c'était contre l'Arabie Saoudite, la Pologne, les Pays-Bas, la Croatie et la France en finale. Lionel Messi en a réussi quatre sur cinq, son seul échec étant face au gardien de but polonais. Libre à chacun d'avoir son opinion sur chacun de ces penalties, même si en finale il n'y a rien à redire sur celui accordé à la 23e minute après une faute d'Ousmane Dembélé sur Angel Di Maria par l'arbitre de la rencontre, le Polonais Szymon Marciniak, lequel en a également accordé deux à la France, marqués par Kylian Mbappé.