Accusé de salafisme, un joueur de Ligue 1 fermement défendu

Par Claude Dautel

Après la Fédération marocaine de football, c'est le TFC qui est venu au soutien de Zakaria Aboukhlal. Le footballeur international était accusé par un site marocain de salafisme.

Le retour des héros marocains dans leur pays, après un Mondial 2022 qui restera dans l’histoire des Lions de l’Atlas, a été gâché par un site généraliste local qui accuse Zakaria Aboukhlal, l’attaquant international du Maroc et de Toulouse, buteur contre la Belgique, de « prosélytisme et d’apologie du salafisme » durant la Coupe du Monde au sein du vestiaire. Pour les non-spécialistes, et selon la définition de Wikipédia, le salafisme est « un mouvement religieux de l'islam sunnite, revendiquant un retour aux pratiques en vigueur dans la communauté musulmane à l'époque du prophète Mahomet et de ses premiers disciples et la « rééducation morale » de la communauté musulmane. » Face à ces accusations, c’est dans un premier temps la Fédération royale marocaine de football qui est montée au créneau. « La FRMF tient à rappeler que Zakaria Aboukhlal a adopté, à l’instar de ses coéquipiers, un comportement exemplaire ayant conduit à signer des résultats honorables par le Onze National dans ce rendez-vous planétaire. La FRMF condamne vigoureusement le traitement réservé par ce site électronique à la personne et au comportement du joueur et qui porte atteinte à l’image à la Sélection Nationale dans toutes ses composantes », a prévenu la Fédération.

Le Maroc et Toulouse scandalisés par un article accusateur

Le Toulouse Football Club condamne les accusations faites par un site à l'égard de notre joueur Zakaria Aboukhlal et s'associe à la Fédération Marocaine de Football pour assurer tout son soutien et sa confiance à notre joueur. — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 25, 2022

Et ce lundi, le Toulouse Football Club a emboîté le pas de la FRMD concernant Zakaria Aboukhal. « Le Toulouse Football Club condamne les accusations faites par un site à l'égard de notre joueur Zakaria Aboukhlal et s'associe à la Fédération Marocaine de Football pour assurer tout son soutien et sa confiance à notre joueur. Le Club condamne les accusations proférées par ce site, fausses, infondées et dégradantes, qui portent atteinte à l'image de notre joueur, et se réserve le droit d'user de toutes les voies de recours qui soient pour défendre l'image et l'intégrité de Zakaria », prévient le club de Ligue 1, ulcéré que son attaquant marocain soit l’objet de telles accusations venues de son propre pays.