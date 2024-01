Droits TV ‍: Le coup de pression de la FIFA

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

À l'aube de la Coupe du monde 2026, la FIFA se démène déjà afin de trouver des diffuseurs pour cette édition qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique mais également la suivante. Un délai vient d'être lancé.

Vainqueur en 2018 et finaliste en 2022, l'équipe de France est la sélection la plus régulière de ces dernières années en Coupe du monde. Avec le potentiel immense de l'effectif de Didier Deschamps et les stars actuelles et à venir, les Bleus seront encore probablement très attendus. Notamment par la FIFA qui apprécie fortement l'engouement autour de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers. La prochaine édition qui se passera conjointement au Canada, aux États-Unis et au Mexique sera inédite avec 48 équipes et donc, une visibilité beaucoup plus importante. C'est dans cette optique que la FIFA lance d'ores et déjà son appel d'offres. En 2022, le Mondial a généré 2,4 milliards d'euros. Un record que la FIFA espère battre en 2026.

La FIFA lance son appel d'offres

Les différents médias, en France, à Monaco, en Andorre et dans les territoires français d'outre-mer, ont jusqu'au 13 février à 10 heures pour soumettre leur candidature afin de couvrir la Coupe du monde 2026 mais aussi l'édition suivante, marquée par le centenaire de la compétition, qui se jouera au Maroc, en Espagne et au Portugal mais avec également des matchs en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. C'est la première fois que la compétition sera organisée sur trois continents différents, en 2030. Lors de la dernière édition, TF1 et beIN Sports se sont partagé les droits TV de la Coupe du monde pour 130 millions d'euros. Les revenus générés risquent une énième fois de drastiquement exploser. Le potentiel audiovisuel et publicitaire pour les chaînes de télévision est extrêmement important et la FIFA espère bien obtenir des garantis au sein du pays où le football est désormais synonyme de succès.