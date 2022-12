Le Qatar lance un business d'un nouveau genre avec Messi

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Champion du Monde pour la première et sûrement l’unique fois de sa grande carrière au Qatar, Lionel Messi va laisser une trace indélébile dans le pays du Moyen Orient.

Le Qatar a quand même sacrément bien réussi son coup avec la Coupe du Monde 2022. Si l’avant-Mondial a été marqué par de sombres histoires, entre les conditions des travailleurs dans les stades ou les soucis avec l'attribution douteuse de la FIFA, la compétition en elle-même a été une franche réussite. Grâce notamment à une finale de légende au cours de laquelle l’Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé se sont livrées une incroyable bataille jusqu’à la séance de tirs au but. Une guerre de prestige dont La Pulga est sortie vainqueur face à son coéquipier du PSG. De quoi ravir les dirigeants du Qatar, qui est donc devenu le pays où Messi a gagné sa Coupe du Monde, le seul trophée qui manquait au palmarès du plus grand joueur de l’histoire du football. Et le pays du Golfe entend bien surfer sur ce succès pour faire de l’argent et de la bonne pub pour Doha.

La chambre de Messi, un mini-musée pour le Qatar

Qatar University has confirmed that it will turn Lionel Messi's room at the 2022 World Cup into a mini museum.



Any belongings and the state of the room will remain completely untouched for visitors. pic.twitter.com/3lmzXJYDEq — Front Office Sports (@FOS) December 29, 2022

Pour cela, l'Université du Qatar a décidé de transformer la chambre dans laquelle Messi a dormi durant tout le parcours de l’Argentine en Coupe du Monde en mini-musée. Selon Front Office Sports, la pièce sera effectivement laissée intacte, et tout le monde pourra visiter la chambre sacrée de Messi. Si personne ne sait combien coûtera la visite de ce mini-musée, beaucoup de personnes seront intéressées pour visiter cette chambre d’hôtel. Que ce soit les Argentins, qui vouent maintenant un culte à Messi, ou même les fans de football en général, qui voudront voir où Messi a façonné le plus grand succès de sa carrière. Si certains sont emballés par l’idée, d’autres suiveurs du foot sont un peu choqués de voir que le Qatar va faire du business sur le dos de Messi dans un endroit qui n'était pas prévu pour cela. Mais personne ne peut blâmer le Qatar, qui ne va pas se priver de cette attraction touristique potentielle pour faire plaisir à certains, et rappeler qu'une Coupe du monde a été organisée sur ses terres. Surtout que Messi est devenu une superstar suivie par le monde entier sur les réseaux sociaux depuis qu’il a soulevé la Coupe du Monde au Qatar, et notamment la photo où il porte l'habit traditionnel réservé aux invités de marque dans l'Emirat.