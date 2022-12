CdM : Emiliano Martinez se fait gifler à Lyon

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis le sacre de l'Argentine en Coupe du monde face à l'équipe de France, Emiliano Martinez concentre les critiques. Le portier argentin n'a pas échappé à celle de Laurent Blanc.

Gagner une Coupe du monde est un événement exceptionnel dans la vie d'un footballeur. Cependant, chacun gère ses émotions différemment. Si Leo Messi est resté plutôt mesuré, ce n'est pas le cas de tous ses coéquipiers, comme Emiliano Martinez. L'Argentin n'a pas hésité à chambrer les Bleus dont Kylian Mbappé. Ses autres gestes d'humeur n'ont aussi pas plu à tout le monde parmi les acteurs et observateurs du jeu. Laurent Blanc ne dira pas le contraire. L'entraineur de l'OL, champion du monde 98, sait ce que procure une victoire finale dans la compétition. Mais il a eu du mal à comprendre l'attitude d'Emiliano Martinez, même s'il n'a pas trop souhaité se pencher sur le sujet.

Martinez va trop loin, Laurent Blanc le tacle

En conférence de presse, Laurent Blanc a en effet indiqué au sujet du gardien d'Aston Villa : « Ça dépend de la nature humaine. Il y en a qui sont introvertis, d’autres extravertis. Je sais ce que ça procure, quelle est la décharge émotionnelle de gagner la Coupe du monde. Après, il faut savoir se maitriser dans la célébration et ce n’est pas le cas de tout le monde ». Voilà qui est clair et qui pourrait de nouveau faire réagir les Argentins. Ces dernières heures, c'est Adil Rami qui s'est écharpé avec Leandro Paredes mais surtout Angel Di Maria sur les réseaux sociaux. Cette finale de Coupe du monde 2022 entre l'équipe de France et l'Argentine n'a pas fini de faire parler. Emiliano Martinez non plus, lui qui pourrait quitter Aston Villa dans les prochains jours. Unai Emery et son club n'ont pas beaucoup goûté à son attitude pendant le Mondial. Un retour à la réalité qui pourrait donc être brutal pour le nouveau champion du monde.