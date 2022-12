CdM : L’arbitre nargue le Maroc, une réclamation déposée !

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Battu par l’équipe de France (2-0) en demi-finales de la Coupe du monde 2022, le Maroc ne digère pas l’arbitrage de César Ramos. La Fédération marocaine, ironiquement encouragée par l’officiel mexicain, a donc posé une réclamation officielle en espérant rejouer le match.

Comme l’Angleterre, le Maroc accepte difficilement sa défaite contre l’équipe de France. Les Lions de l’Atlas estiment que l’arbitrage a penché en faveur des Bleus sur deux situations. Outre l’accrochage entre Aurélien Tchouaméni et Selim Amallah dans la surface, le demi-finaliste malheureux et ses supporters sont persuadés que Sofiane Boufal, sanctionné d’un carton jaune sur cette action, aurait dû obtenir un penalty pour l’intervention non maîtrisée de Théo Hernandez.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cesar arturo Ramos (@oliyachty21)

Les fans marocains s’en sont directement pris à l’arbitre César Ramos sur Instagram et ont obtenu une réponse inattendue. « Mes amis, le peuple marocain. Soyez patients, a écrit le Mexicain. Si vous n'êtes pas satisfaits du match, vous pouvez déposer une réclamation collective via le site de la FIFA et le match peut être rejoué. » L’officiel l’ignorait peut-être, mais le Maroc avait bien l’intention de se plaindre auprès de la FIFA.

Le Maroc dépose une réclamation

En effet, la Fédération marocaine a publié un communiqué ce jeudi. « La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a vivement protesté contre l’arbitrage du match Maroc-France officié par M. César Arturo Ramos, peut-on lire dans le texte en arabe. A cet effet, la FRMF a adressé une correspondance à l’instance compétente dans laquelle elle revient sur les situations arbitrales ayant privé la sélection marocaine de deux penalties incontestables de l’avis de plusieurs spécialistes de l’arbitrage. »

« La FRMF a fait part également de son grand étonnement que le dispositif de l’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR) n’ait pas réagi à ces situations arbitrales. La FRMF rappelle qu’elle ne ménagera aucun effort afin de défendre et préserver les droits des sélections nationales en prônant l’équité dans l’arbitrage et en dénonçant ces décisions arbitrales prises au cours de cette confrontation de demi-finale de la Coupe du Monde », conclut l’instance, dont l’initiative n’a que très peu de chances d’aboutir.