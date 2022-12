Tite braqué au Brésil et son agresseur l'engueule pour le Mondial

Dans : Mondial 2022.

On ne rigole pas avec le football au Brésil et encore moins lorsqu'il s'agit de la Seleçao. Tite, le désormais ancien sélectionneur l'a appris cette semaine à ses dépens.

On ne sait pas si le malfrat l’avait reconnu ou si le hasard a mal fait les choses pour lui, mais Tite se souviendra tristement de ce mois de décembre 2022. Deux semaines après l’élimination brutale du Brésil par la Croatie en quart de finale du Mondial 2022, le sélectionneur n’avait pas eu d’autre choix que d’immédiatement démissionner. Il est vrai que Neymar et ses coéquipiers étaient arrivés comme favoris au Qatar, et que la gifle a donc été énorme pour la Seleçao, mais également par tout le peuple brésilien. Tandis que le traumatisme est encore grand chez les supporters des quintuples champions du monde, la fédération brésilienne se cherche encore un sélectionneur. Mais Tite reste sous le feu des projecteurs, et les médias et fans locaux le traquent jusqu’à devant chez lui. L’ancien coach du Brésil doit donc s’adapter et organiser ses sorties à l’aube afin d’éviter le tapage. Et cela s’est retourné contre lui.

Tite est dans le collimateur des fans

En effet, UOL explique même si Tite vite reclus avec sa famille dans sa maison de Rio, il s’est fait braquer en pleine rue vers 6 heures du matin cette semaine. Alors qu’il se promenait au bord de la plage de Barra, le technicien brésilien a donc donné ce qu’il avait sur lui, mais il n’en était pas quitte. En effet, l’agresseur a reconnu sa victime et après l’a littéralement insulté, lui reprochant l’élimination précoce du Brésil. Même s’il n’a pas été frappé, Tite a pris cher, l’individu en question vidant son sac après avoir vidé celui de l’ex-patron de l’équipe du Brésil. Interrogé par UOL, l'entourage de Tite a confirmé le braquage, mais a démenti une éventuelle engueulade musclée.