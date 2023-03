La provocation de trop, les Argentins dérapent encore

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Les joueurs de l’Argentine ont de nouveau exécuté le geste obscène réalisé par Emiliano Martinez après la victoire face à l’Equipe de France à la Coupe du monde au Qatar fin décembre.

Les Argentins et la provocation, c’est décidément tout un art. Après la victoire en finale de la Coupe du monde au Qatar contre l’Equipe de France, le gardien argentin Emiliano Martinez avait chambré les Bleus avec un geste obscène lors de la remise de son trophée de meilleur gardien du Mondial. Un geste qu’il avait regretté quelques jours plus tard. « C’était une chose stupide ce que nous avons fait avec les gars, c’est la seule chose dont je ne suis pas fier » avait-t-il avoué. Emiliano Martinez ne semble toutefois pas apprendre de ses erreurs car dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que l’Argentine présentait la Coupe du monde à ses supporters avant le match contre le Panama, les coéquipiers d’Emiliano Martinez ont de nouveau effectué le geste obscène du gardien argentin, alors qu’ils avaient tous une Coupe du monde dans les mains.

Emiliano Martinez et son geste obscène, acte 2

Emiliano Martinez disait pourtant « ne pas être fier » de sa célébration « stupide » en finale de la Coupe du Monde… et pourtant, il a récidivé ce soir avec ses coéquipiers ! 🙄🇦🇷 pic.twitter.com/sioFCkc3BR — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 24, 2023

Très critiqué par le grand public après sa provocation post-Coupe du monde, Emiliano Martinez a récidivé en plaçant cette fois une réplique de la Coupe du monde à hauteur de son entrejambe. Cette fois, le gardien argentin n’est pas le seul à incriminer puisqu’il a été suivi dans sa provocation par Guido Rodriguez, Marcos Acuna, Geronimo Rulli et German Pezzella. Rois de la provocation, les Argentins ont continue à faire ce petit clin d'oeil destiné aux joueurs tricolores… mais pas uniquement. Attaquant de l’Argentine et capitaine de l’Inter Milan, Lautaro Martinez a également eu une pensée… pour le rival brésilien. En effet, l’attaquant champion du monde a entonné un chant ironique pour le Brésil, réclamant « une minute de silence » pour les coéquipiers de Neymar. Au-delà de leur victoire à la Coupe du monde, les Argentins sont définitivement champions du monde du chambrage. Et nul doute que du côté des Français et des Brésiliens, on commence à trouver cela un peu répétitif. Les Argentins sont pourtant champions du monde pour plus de trois ans, il faudra donc s'y habituer.