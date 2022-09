Neymar au sommet, le Brésil va tout casser au Mondial

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

En pleine forme depuis plusieurs mois, le Brésil de Neymar est l’un des grands favoris pour la Coupe du monde au Qatar.

Vainqueur du Ghana vendredi, le Brésil est dans une forme resplendissante à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Emmenée par un grand Neymar, la Seleção est sans conteste parmi les favoris du prochain Mondial. Avec des joueurs tels que Marquinhos, Militao, Thiago Silva, Casemiro, Lucas Paqueta ou encore Vinicius et bien sûr Neymar, le Brésil dispose d’un effectif redoutable et très complet. Tandis qu’en Europe, certains estiment que la France fait partie des favoris, en Amérique du Sud, la chanson est différente. Et pour Kaka, il est très net que le Brésil a toutes ses chances de remporter la prochaine Coupe du monde au Qatar. Grâce à la forme XXL de Neymar, excellent depuis le début de la saison avec le Brésil et le PSG, mais également grâce aux autres joueurs qui composent l’effectif brésilien.

Le Brésil grand favori de la Coupe du monde ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Neymar va être le leader du Brésil au Qatar 2022 mais il est très important qu'il ait des joueurs comme Vinicius à ses côtés. Lors de la Coupe du monde 2018, Ney était le protagoniste absolu mais maintenant nous avons Vini, Raphinha, Richarlison, Antony... qui ne sont pas de jeunes promesses mais des joueurs confirmés. Vinicius, par exemple, est une star à Madrid et a marqué le but de la dernière finale de la Ligue des champions. Cela enlève un peu de pression des épaules de Neymar, et c'est quelque chose de très positif pour mener à bien nos objectifs » a analysé Kaka au micro de Marca. Reste maintenant à voir si le Brésil confirmera lors des matchs de poule de la Coupe du monde sa très belle forme du moment. Pour rappel, les coéquipiers de Neymar affronteront la Serbie, la Suisse et le Cameroun dans ce qui ressemble à un groupe de la mort au Qatar.