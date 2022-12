CdM : Le Maroc fait un rêve XXL au Qatar

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Le Maroc a créé la sensation dans cette Coupe du monde 2022. Les Lions de l'Atlas viennent d'éliminer l'Espagne en huitième de finale, lors de la séance de tirs au but. Un ancien international marocain s'est enflammé après le succès de son pays.

Pour la première fois depuis la Coupe du monde 2010, une équipe africaine sera au rendez-vous des quarts de finale d'un Mondial. Le Maroc, s'offre une qualification historique après un match sous tension face à la Roja. Après avoir battu la Belgique en phase de poules, la formation de Walid Regragui a réussi l'exploit d'éliminer l'Espagne et ses talents. Une victoire acquise notamment grâce à la performance du portier Yassine Bounou, élu homme du match après ses deux arrêts lors de la séance de penaltys. Après la victoire, Mehdi Benatia s'est enflammé sur la suite pour ses compatriotes. « On va rêver un peu. On va gagner la Coupe du monde » a déclaré l'ancien joueur marocain au micro de beIN SPORTS. L'ex-défenseur de la Juventus de Turin est visiblement très optimiste pour le Maroc qui affrontera lors du prochain tour le vainqueur du match entre la Suisse et le Portugal.

Sofiane Boufal offre la victoire du Maroc aux peuples musulmans

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe du Maroc (@equipedumaroc)

Auteur d'une très belle prestation, Sofiane Boufal continue de porter sa sélection. Le joueur d'Angers s'est également exprimé en interview d'après-match pour beIN SPORTS sur cette victoire inoubliable du Maroc. « Merci à tous les Marocains à travers le monde pour leur soutien, à tous les peuples arabes, à tous les peuples musulmans. Cette victoire leur appartient » a confié le milieu de terrain. Pour la première fois de son histoire, le Maroc est qualifié pour les quarts de finale d'une Coupe du monde grâce à une défense très solide et des joueurs courageux au milieu de terrain, tout comme sur le front de l'attaque. Les Marocains s'offrent désormais le droit de rêver d'un sacre inattendu.