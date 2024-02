Un club français manipulé au mercato, Jérome Rothen s'énerve

Recruté par Troyes en 2022, Sávio n'a jamais joué avec le club français mais pourrait tout de même déjà partir. Révélation de la saison avec Girona, le Brésilien est sur le point de signer à Manchester City, qui est accusé par Jérôme Rothen de manipuler l'ESTAC.

Racheté par le City Football Group en 2020, Troyes avait l'ambitieux projet de devenir un club stable de la Ligue 1. Pour le moment, l'ESTAC lutte pour son maintien en Ligue 2 avec une 15e place, après 23 journées disputées. Sávio, qui a signé pour le club de l'Aube contre 6 millions d'euros en 2022, pourrait ne jamais porter le maillot de Troyes. Prêté dans la foulée au PSV, c'est bien en Espagne que le joueur a réellement explosé. Sous les couleurs du FC Girona, un autre club qui appartient à la société émiratie, Sávio bataille avec le Real Madrid pour remporter la Liga. L'ailier de 19 ans a inscrit 6 buts et a délivré 7 passes décisives depuis le début de la saison. D'après les informations de Fabrizio Romano, ses qualités ont convaincu Manchester City de le recruter contre une somme de 30 millions d'euros. Pour Jérôme Rothen, c'est une véritable honte de la part du City Football Group qui utilise Troyes comme club satellite, pour permettre aux Skyblues de grossir, aux dépens des intérêts de l'équipe entraînée par David Guion. Cela même si financièrement, l'ESTAC va s'y retrouver avec une belle vente.

🚨🔵🇧🇷 EXCLUSIVE: Manchester City agree deal to sign Sávio from parent club Girona in the summer.



Documents to be signed in the next days.



Despite bids from German and English clubs, Sávio will join #MCFC.



He’s now 100% focused on Girona to end the season in the best way. pic.twitter.com/oCDNy5d6Eo