Tous virés, le Barça débute sa grande braderie 2024 ‍!

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

En grande difficulté financière, le FC Barcelone devra vendre beaucoup de joueurs pour s'en sortir. Rares seront les joueurs assurés de rester à l'issue de l'été.

Le Barça a eu beau racler les fonds de tiroir, les comptes sont toujours dans le rouge vif. Ces dernières années, le club catalan a tout tenté pour améliorer sa situation financière : donner le nom du Camp Nou à Spotify qui est aussi sponsor maillot, nouveau contrat onéreux avec Nike, nouveaux emprunts bancaires, dépeçage progressif des actifs du club. Cependant, cela est insuffisant pour réduire l'importante dette du club. Le FC Barcelone se prépare à un été périlleux concernant le mercato. Dans ce contexte, le nouvel entraîneur barcelonais Hansi Flick devra revoir ses ambitions à la baisse.

A part 6 joueurs, l'effectif est en vente

En effet, selon les informations du quotidien catalan Sport, les Blaugranas vont se lancer dans une braderie quasi totale de leur effectif. Seuls 6 joueurs sont considérés comme invendables cet été au sein de l'effectif de Flick. Il s'agit des jeunes pépites catalanes Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Fermin Lopez, Pedri et Gavi ainsi que du gardien allemand Marc-André Ter Stegen. L'avenir des autres joueurs sera défini au cas par cas mais aucun d'entre eux n'est assuré de demeurer à Barcelone.

𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝘄𝗮𝗹𝗸 𝗼𝗳 𝗳𝗮𝗺𝗲 𝗶𝗻 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗱𝗲𝗳𝗲𝗹𝘀 💙❤️🌟 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 22, 2024

Cela implique notamment des stars comme Lewandowski et Gundogan aux fortes rémunérations salariales. Les joueurs les plus menacés d'un départ sont Vitor Roque, Oriol Romeu, Ferran Torres, Raphinha, Jules Koundé, Andreas Christensen et Inigo Martinez. Parmi les trois derniers, tous défenseurs, un homme devra obligatoirement être sacrifié. S'il poursuit son bon Euro, le latéral droit de l'Equipe de France partira alors facilement. Avec un tel dégraissage, il ne sera pas facile d'aborder la saison motivé, pour les joueurs comme pour Hansi Flick.