Tchouameni snobé, le Real bluffe tout le monde au mercato

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Auteur d'une saison époustouflante sous les couleurs de l'AS Monaco, Aurélien Tchouameni attire les prétendants. L'international français s'éloigne néanmoins du Real Madrid.

Aurélien Tchouameni fait partie des révélations de la saison en Ligue 1. Le milieu de terrain monégasque marche sur l'eau avec le club de la Principauté. De quoi lui permettre de connaître ses premières sélections avec l'équipe de France de Didier Deschamps. Ses prouesses font beaucoup parler en Europe et le joueur de 22 ans ne manque pas de prétendants. Sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2024, Tchouameni ne devrait pas faire de vieux os dans le Sud de la France. S'il n'est publiquement pas contre l'idée de rester à Monaco, surtout en cas de qualification en Ligue des champions, la réalité semble autre. En effet, de grosses écuries devraient passer à l'action dans les prochaines semaines. On peut compter le PSG, Liverpool, Chelsea et le Real Madrid. Mais pour les Merengue, le plan a changé.

Tchouameni, le Real change de stratégie

"Il est arrivé à une certaine maturité. Il est hyper complet, dans sa tête c'est très solide. Il devient solide devant le but. Je le prendrai dans un très grand club."@BixeLizarazu sur Aurélien Tchouameni pic.twitter.com/Mo7lGp59fo — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 8, 2022

Selon les informations de Marca, Aurélien Tchouameni ne signera pas au Real Madrid cet été. Le club merengue est annoncé comme très intéressé par le profil du Français. Mais le média espagnol indique que le Real Madrid a fait comprendre que si Tchouameni voulait rejoindre la Casa Blanca, il faudra attendre la saison prochaine. Les champions d'Espagne ne veulent en effet pas recruter de milieux de terrain cet été, eux qui sont très satisfaits de leurs joueurs actuels (Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Camavinga, Ceballos). La qualification du Real Madrid en finale de la Ligue des champions, avec notamment l'éclosion d'Eduardo Camavinga au plus haut niveau, conforte un peu plus le choix du club de la capitale espagnole. Toujours selon Marca, le Real Madrid veut se concentrer sur les signatures d'Antonio Rudiger et surtout de Kylian Mbappé, tous les deux libres de tout contrat en juin. Le prix fixé pour Aurélien Tchouameni (70 millions d'euros), pose en plus de cela problème au Real Madrid. Selon toutes vraisemblances, le Monégasque va donc devoir rayer de sa liste les Merengue. Et comme indiqué par Julien Maynard ce dimanche sur Twitter, Liverpool a repris l'avantage dans le dossier Tchouameni. Jürgen Klopp est fan de son profil et rêve de l'installer aux côtés de Fabinho et Thiago Alcantara. De quoi en faire saliver plus d'un...