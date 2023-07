Tavares lâché par l'OM, il vaut déjà 25 ME ‍!

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Prêté pendant la saison passée à l'OM, Nuno Tavares a fait son retour à Arsenal. Du moins pour le moment. En effet, les Gunners pensent à le vendre et ont même défini un prix. Le Portugais a déjà des prétendants sur le marché européen.

A l'été 2022, l'OM a réalisé un beau coup sur le marché des transferts avec l'une des plus belles promesses du football portugais. Agé aujourd'hui de 23 ans, Nuno Tavares est un latéral gauche prometteur avec de belles qualités offensives. Si les Marseillais ont été d'abord heureux de l'avoir récupéré en prêt d'Arsenal, la suite a été moins enthousiasmante. Tavares a manqué de constance sur la durée et surtout de sérieux à l'entraînement. Igor Tudor s'en est plaint à de nombreuses reprises. Tavares a laissé une impression mitigée à l'OM même si certains supporters auraient voulu le conserver un an de plus. Le club phocéen n'avait malheureusement pas d'option d'achat et le joueur voulait revenir à Londres.

Galatasaray et West Ham sur Nuno Tavares

L'OM peut-il avoir des regrets ? En tout cas, il a laissé filer un joueur avec une belle valeur marchande. Les journalistes de Tuttomercato l'ont confirmé, révélant le prix réclamé par les Gunners pour le latéral portugais. Arsenal veut le vendre pour 25 millions d'euros au moins cet été selon le média italien. Un prix qui n'effraie pas ses prétendants en Europe.

🚨 Arsenal are ‘asking for at least €25m’ to sell Nuno Tavares this summer. West Ham & Galatasaray are ‘on his trail’, but Tavares is ‘waiting for a more important club’. [@TuttoMercatoWeb] #afc pic.twitter.com/f6PXkS1xqw — afcstuff (@afcstuff) July 5, 2023

A défaut de l'OM, on retrouve le champion de Turquie Galatasaray et West Ham. Deux clubs qualifiés pour l'Europe mais qui ne séduisent pas le joueur. Si West Ham notamment peut mettre la somme attendue par Arsenal, le joueur préfère attendre encore un peu. Selon Tuttomercato, il privilégie des clubs plus prestigieux en Europe que les deux cités ou une poursuite de l'aventure chez les Gunners. L'option Arsenal sera plus difficile tant Mikel Arteta a su bâtir un onze sans lui avec Oleksandr Zinchenko à sa place. Nuno Tavares devrait donc animer l'actualité du mercato pendant une bonne partie de l'été. A voir si le prix incitera l'OM à être de la partie.