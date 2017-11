SRFC-PSG : Ben Arfa à Rennes au mercato, Letang est bien placé pour en parler

Dans : Mercato, PSG, Rennes, Ligue 1.

Inutilisé au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Hatem Ben Arfa pourrait quitter le club de la capitale cet hiver.

Néanmoins, le salaire XXL de l’international français pose problème et réduit considérablement les opportunités au mercato. Ces dernières semaines, plusieurs noms d’écuries françaises potentiellement intéressées par l’ancien meneur de jeu de Nice ont filtré comme Saint-Etienne ou Rennes. Visiblement, la piste bretonne peut déjà être enterrée.

Sportivement c'est oui, financièrement c'est non

Interrogé sur une possible arrivée de Ben Arfa du côté du Roazhon Park, le nouveau président rennais Olivier Létang a jeté un froid. « Il y a 36 joueurs pros sous contrat. Il est impossible de travailler avec un tel effectif, surtout si on veut le régénérer. Beaucoup de joueurs ne jouent pas et ceux qui sortent du centre de formation ne voient pas la lumière. On a besoin de rétablir rapidement une politique sportive cohérente. Je ne suis pas un fan du mercato hivernal. Ça reste un marché particulier. Il faut que nos choix apportent vraiment un plus. Rennes sera à l’affut, mais n’achètera pas des joueurs à 30ME. Ben Arfa ? Ça me paraît difficile, je connais son gros contrat. Mais Hatem reste un très bon joueur avec de l’expérience » a-t-il lancé. Cela a le mérite d’être claire : sportivement, Hatem Ben Arfa intéresse bien évidemment le Stade Rennais. Mais financièrement, l’opération est (pour l’heure) impossible à réaliser.