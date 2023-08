Sacrifié dans le feuilleton Mbappé, il enrage contre le Barça

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

A seulement 19 ans, Gavi s’est imposé comme un joueur indispensable au FC Barcelone. Son nom a pourtant été cité dans le cadre d’un potentiel échange avec le PSG dans le but d’attirer Kylian Mbappé en Catalogne.

Du haut de ses 19 ans, Gavi est un joueur essentiel aux yeux de son entraîneur Xavi au FC Barcelone. La saison dernière, l’international espagnol (21 sélections) a brillé et s’est montré précieux en étant utilisé à 49 reprises par son coach, pour un total de 3 buts et de 7 passes décisives. Au-delà des statistiques, Gavi dénote par sa maturité et sa justesse technique, deux caractéristiques qui en font un joueur majeur du FC Barcelone à seulement 19 ans au même titre que son coéquipier Pedri.

Malgré tout, le natif de Los Palacios a été au cœur de rumeurs inattendues quant à un potentiel départ au cours des derniers jours. Son nom a notamment été cité dans le dossier Kylian Mbappé puisque certains médias espagnols ont annoncé que Barcelone n’aurait pas été contre le fait d’inclure Gavi ou encore Raphinha dans la balance pour convaincre le PSG de lui vendre Kylian Mbappé.

Gavi échangé contre Mbappé, il demande des explications

Des informations qui ont mis Gavi dans tous ses états selon les informations du Mundo Deportivo. En effet, le média affirme que le milieu offensif d’1m73 n’a pas du tout apprécié ces bruits de couloir et n’a pas tardé à demander des explications à Xavi. Remonté, le milieu de terrain du Barça a voulu être rassuré sur son rôle dans l’équipe pour la saison à venir et sur la volonté de son coach de le conserver dans l’effectif.

Ce qui a été fait puisque le Mundo Deportivo nous apprend que Xavi a démenti auprès de Gavi l’information selon laquelle il a été question de sacrifier l’international espagnol et de l’envoyer au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un potentiel transfert de Kylian Mbappé. Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2026, Gavi peut donc dormir sur ses deux oreilles. Même si son club a de gros soucis financiers, il ne devrait pas en faire les frais et sera toujours un joueur du FC Barcelone pour la saison 2023-2024.