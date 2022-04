Real : Rüdiger signe à Madrid un contrat digne du PSG !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Un temps ciblé par le PSG au mercato, Antonio Rüdiger va finalement s’engager librement en faveur du Real Madrid.

En fin de contrat avec Chelsea au mois de juin, Antonio Rüdiger est un homme extrêmement courtisé. Depuis plusieurs semaines, l’international allemand agite la rubrique mercato en raison des intérêts du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain ou encore du FC Barcelone. Mais à en croire les informations livrées par Marca, le choix d’Antonio Rüdiger est ferme et définitif. A moins d’un improbable retournement de situation, le défenseur de Chelsea va signer au Real Madrid, alors que les Blues lui faisaient également les yeux doux dans le but qu’il prolonge son contrat à Londres. C’est finalement le Real Madrid qui va rafler la mise en faisant signer un bail jusqu’en 2026 à Antonio Rüdiger, dont la venue va représenter un investissement massif pour le Real Madrid en dépit du statut de joueur libre de l’Allemand.

Rudiger au Real pour un total de 59 ME

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antonio Rüdiger (@toniruediger)

Et pour cause, Marca dévoile les chiffres colossaux de la signature d’Antonio Rüdiger et ils risquent de donner le tournis aux supporters madrilènes. A peine arrivé dans la capitale espagnole, le défenseur de Chelsea sera l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif du Real Madrid dans la mesure où son futur salaire est estimé à 9 millions d’euros par an. En plus de ce salaire confortable, Antonio Rüdiger va toucher une prime de 8 millions d’euros lissée sur les quatre saisons à venir, à savoir 2 millions d’euros par an. Mais comme si cela suffisait, le Real Madrid a également accepté de payer 15 millions d’euros de commissions d’agent, ce qui fait monter la note finale à 59 millions d’euros jusqu’en juin 2026. Un dossier colossal qui prouve que la venue d’un joueur libre ne signifie pas une opération blanche, bien au contraire et le Real Madrid en est la preuve dans le dossier Antonio Rüdiger.