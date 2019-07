Real Madrid : Zidane annonce le transfert de Gareth Bale

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Surpeuplement en attaque au Real Madrid, et la victime est désormais connue. Chouchou du président Florentino Pérez, Gareth Bale n’est clairement pas dans les petits papiers de Zinedine Zidane. L’entraineur français ne l’a pas fait joué lors du match de préparation face au Bayern Munich, et s’en est expliqué très clairement après la rencontre.

« Je n'ai pas de problème personnel avec Bale. Il sera parti dans 24-48 heures, le club négocie pour cela. Je parle au club et la décision (de son départ) est prise par l'entraîneur, que je suis. Ça n'a rien de personnel, mais je dois prendre des décisions. A un moment, il faut du changement. Son départ est bon pour tout le monde...Si ça vient vite, ce sera mieux même pour Gareth, qui connait la situation », a lancé un Zinedine Zidane qui a assumé ses responsabilités en annonçant qu’il ne voulait plus du Gallois. De quoi rendre sa vente plus compliquée pour le Real Madrid sur le plan financier, cette déclaration forçant quelque peu la Maison Blanche à négocier rapidement son transfert, et pas forcément dans les meilleures conditions. Ce qui pourrait profiter au Bayern Munich, annoncé comme le club annoncé pour s'offrir les services de l'ancien de Tottenham.