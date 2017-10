Real Madrid : Karim Benzema règle son avenir en deux phrases

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Attaquant titulaire de la meilleure équipe d’Europe, Karim Benzema sait très bien que les critiques font partie du métier.

Boycotté en équipe de France, blessé en début de saison et quelque peu maladroit ce mardi face à Tottenham, l’attaquant du Real Madrid est néanmoins incontournable aux yeux de Zinedine Zidane. Et cela ne s’arrête pas à l’entraineur de la Maison Blanche, puisque les dirigeants lui ont également renouvelé sa confiance il y a un mois de cela en prolongeant son contrat. Alors forcément, quand dans une passe plus difficile, on prête au Real Madrid la volonté de recruter un grand numéro 9 capable de le détrôner, comme Harry Kane, son nom apparaît immédiatement dans la rubrique transferts. Pas de quoi affoler son agent, qui s’est montré très clair au sujet de la suite du programme de l’ancien lyonnais.

« Il est très heureux au Real Madrid. Il a signé sa prolongation le mois dernier et n’a aucunement l’intention de quitter le club », a confié Karim Djaziri au micro de Sky Sports. Une manière de rappeler qu’à 29 ans, et avec une récente prolongation jusqu’en juin 2021, KB9 était tout de même en position de force pour évoquer son avenir au sein du club de la capitale espagnole.