Rabiot exagère, le Barça lui claque la porte au nez

Adrien Rabiot reste sans club alors que le mercato est terminé et que la saison est bien entamée. Le milieu français a toujours des pistes intéressantes mais son salaire est un vrai obstacle pour certaines équipes.

Cadre de l'Equipe de France depuis 2021 et de la Juventus jusqu'à juin, Adrien Rabiot possède une belle cote en Europe. Cependant, cela ne s'est pas concrétisé au mercato estival. Le milieu français n'a pas trouvé de club malgré son statut de joueur libre. Le Français a eu des touches tout au long des mois de juillet et d'août : PSG, Manchester United, Milan AC, Monaco, FC Barcelone entre autres. Mais, aucune équipe n'a su s'arranger avec l'ancien parisien sur la question du salaire notamment. Adrien Rabiot est très voire trop exigeant, même pour des clubs prestigieux du football européen.

C'est le cas du FC Barcelone qui voulait en faire le remplaçant d'Ilkay Gundogan, reparti à Manchester City. Toutefois, selon Mundo Deportivo, ce transfert tombe définitivement à l'eau. Encore sur le coup ces derniers jours, le Barça n'a pas su faire baisser les ambitions salariales du Français. C'est d'autant plus indispensable que le club catalan est dans le rouge financièrement et que la Liga est impitoyable concernant la masse salariale.

Adrien Rabiot has offers from the Premier League and Serie A, but not one from Barcelona. His high wage demands are too much for the club.



