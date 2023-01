PSG : Hakimi au Real pour 70 ME, le petit jeu de Florentino Pérez

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

A défaut de pouvoir se payer Kylian Mbappé, le Real Madrid a envie de faire venir Achraf Hakimi dans le club espagnol. Un retour au pays qui ne serait pas anodin. Pour le Marocain, comme pour le PSG et le Real.

Le Real Madrid a Kylian Mbappé dans un coin de sa tête, ce n’est vraiment pas une nouveauté et même le coup de poignard de l’été dernier n’a pas totalement rebuté Florentino Pérez. Le dirigeant madrilène attend toutefois que l’horizon soit plus dégagé pour se positionner, tant il ne compte pas se faire avoir une nouvelle fois. Cela ne l’empêche pas de regarder ce qu’il apprécie au sein du PSG, et notamment pour un joueur qu’il a déjà eu sous ses ordres. En effet, le média espagnol TodoFichajes annonce que le Real Madrid compte bien tenter sa chance pour recruter Achraf Hakimi au mercato estival. L’international marocain, qui est né et a grandi en Espagne, avait fait ses débuts au sein du Real Madrid, avant d’exploser du côté de Dortmund puis de l’Inter Milan. Le Lion de l’Atlas, qui sort d’une Coupe du monde très réussie, possède un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2026.

Hakimi pour faire venir Mbappé ?

Pour que le PSG puisse craquer, le Real Madrid estime devoir mettre 70 millions d’euros. Le club espagnol sait bien qu’il y a une place à prendre sur le côté droit de sa défense, où Dani Carvajal a de plus en plus de mal à tenir la route. Mais si Paris n’est pas vendeur, cela pourrait aussi dépendre de la volonté du latéral, qui se plait en France et apprécie particulièrement sa complicité avec Kylian Mbappé. De là à dire que Florentino Pérez a une idée derrière la tête en essayant de faire venir Achraf Hakimi avan de s’attaquer un peu plus tard à son ami français, il n’y a qu’une fine marge. Surtout que le PSG est bien conscient que son attaquant vedette a bien l’intention de garder les meilleurs joueurs avec lui, et le Marocain fait partie de ce qui se fait de mieux au monde à son poste.