PSG : Al-Khelaïfi boucle ce deal, l’OL, l’OM et l’ASSE vont pleurer

Dans : Mercato, PSG, OL, OM, ASSE.

Entre la suppression de son équipe réserve, et la volonté de densifier chaque secteur de jeu au niveau de la concurrence, les jeunes joueurs issus du centre de formation ont bien compris le message.

Ils sont nombreux à être partis, ou à préparer leurs valises. C’est le cas de Stanley Nsoki, qui a parfaitement compris que Thomas Tuchel ne comptait pas sur lui cette saison. Présent à Macau ce week-end, il n’a pas pris part au match de préparation face à l’Inter Milan. Une situation qui intéresse au plus haut point trois clubs français, Saint-Etienne, Lyon et Marseille. Mais les trois clubs de Ligue 1 ont pour le moment rendu les armes.

Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré trop gourmand aux yeux des clubs français pour le défenseur parisien. Moins compliqué en affaire, Newcastle a ainsi trouvé un accord, ce dimanche avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Stanley Nsoki selon RMC. « Newcastle et le PSG ont trouvé un accord pour le transfert de Stanley N’Soki : 11 millions d’euros + 20% à la revente. Le joueur doit encore se mettre d’accord avec le club désormais. Les négociations ont débuté » indique le journaliste Loïc Tanzi. Reste désormais à voir si le défenseur français du PSG trouvera un accord avec les Magpies, ce qui mettrait fin à un petit feuilleton du mercato de Ligue 1 cet été.