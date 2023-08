Payet zappe la France, il va dire oui au Brésil ‍!

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Dimitri Payet est toujours sans club depuis son départ forcé de l'OM. L'ancien Phocéen veut vite rebondir, mais pas n'importe où.

L'OM et Dimitri Payet ont récemment décidé de se séparer. Le milieu de terrain ne faisait plus partie des plans phocéens. Un déchirement pour le club, le joueur mais aussi les fans de l'Olympique de Marseille. A 36 ans, Payet ne veut cependant pas arrêter sa carrière et compte bien briller pour une autre équipe. Mais cette dernière ne se trouvera pas en France, malgré un intérêt récent du FC Nantes. L'ancien international français est clair, il ne veut plus jouer dans un autre club français que l'OM. Son objectif, trouver un challenge excitant à l'étranger. Et une belle destination s'ouvre pour Dimitri Payet.

Payet, le Brésil lui lance un appel

Selon les informations de Globo, Payet pourrait bien traverser l'Atlantique cet été et signer pour Vasco de Gama. Le club brésilien et le clan du joueur français sont en négociations. La destination plait en plus à Dimitri Payet et il y a de l’optimisme entre les parties pour la conclusion de l’accord. Actuellement 19e du championnat du Brésil, Vasco de Gama cherche des joueurs de qualité et d'expérience pour remonter la pente. Dimitri Payet pourrait être une nouvelle attraction dans un football qui lui correspond et qui n'a pas vu tant de Français y jouer. A l'instar d'André-Pierre Gignac au Mexique, Payet pourrait faire son trou et terminer sa carrière de la meilleure manière qui soit. Les prochaines heures seront décisives dans le dossier.