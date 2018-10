OM-ASSE : Annoncé à l'OM et à Sainté, il raconte son mercato

Dans : Mercato, OM, ASSE, Serie A.

Régulièrement durant le mercato estival, le nom de Valentin Eysseric a été associé à plusieurs clubs de Ligue 1.

Un peu à la surprise générale, l’ex-meneur de jeu de l’OGC Nice figurait, selon les médias italiens, dans le viseur de l’AS Saint-Etienne et de l’Olympique de Marseille. Interrogé par Eurosport, le Français de la Fiorentina a répondu à ces rumeurs. « Un retour en France, j’y ai pensé. Mais je n’ai pas eu d’offres concrètes » a avoué le joueur, toujours remplaçant au sein du club italien en ce début de saison.

« Un retour en France ? J'y ai pensé. J'ai fait une vingtaine de matches l'an passé, j'ai été peu de fois titulaire... Forcément, tu as envie de jouer plus. Après, je n'ai pas eu d'offres concrètes. Je sais que je peux jouer à la Fiorentina, mon défi est de gagner ma place. J'en ai les capacités. La première saison est toujours difficile, il faut s'adapter à un nouveau championnat, des nouveaux coéquipiers. Je pense que la deuxième saison sera meilleure. On fera un bilan en fin de saison » a confié Valentin Eysseric, pour qui un retour en Ligue 1 sera certainement encore évoqué l’été prochain si la situation ne se décante pas à la Fiorentina au cours de la saison…