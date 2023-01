Olivier Giroud face à un grand danger

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Depuis le départ retentissant de Cristiano Ronaldo, Manchester United manque d'un attaquant. Les Red Devils réfléchissent à enrôler Olivier Giroud. Mais, le Français doit-il quitter le Milan AC où tout se passe bien ?

Il suffisait d'un petit transfert, d'un changement de pays et de championnat pour arranger la situation sportive d'Olivier Giroud. En 2021, l'attaquant français était au plus mal. Remplaçant du remplaçant à Chelsea, il se voyait écarter de l'Equipe de France par Didier Deschamps. Mais, son arrivée au Milan AC lui a permis de se relancer totalement. Il enchaîne les matchs, les buts et a gagné un Scudetto en mai 2022. De quoi revenir en force en bleu et finalement s'imposer de nouveau comme le titulaire en attaque au Qatar.

Sportivement, Giroud ne doit pas aller à Man United

Mais, si Giroud vit la Dolce Vita en Lombardie, il ne faut pas oublier que l'Angleterre reste importante à ses yeux. Le Grenoblois aime vivre dans le Royaume, notamment à Londres, et la Premier League sied bien à son style de jeu. Alors quand Manchester United envisage de le recruter cet hiver, on se dit qu'il pourrait rapidement céder à la tentation. Benoît Trémoulinas n'est pas convaincu du bien-fondé d'un tel choix de carrière. Pour lui, Giroud s'exprimera bien mieux à Milan où il a su retrouver la confiance. Manchester United ne peut rien lui apporter, à part un juteux contrat sur le plan financier.

« Il est aimé, il est titulaire, il marque des buts. On le voit sur le terrain, il est heureux, il a tout le temps la banane. Il se fond bien dans le collectif. Les joueurs de côté jouent pour lui, on voit souvent qu’ils le recherchent dans la surface. Manchester c’est bancal malgré tout même si Ten Hag fait mieux depuis quelques moments. Je suis pas certain que dans l’option tactique de Ten Hag il serait un titulaire parce qu’il veut de la vitesse, un pressing incessant. Je le vois plus comme un joker. Après, il est en fin de carrière, Manchester ils lui doubleront le salaire qu’il a au Milan AC. On pourrait alors comprendre son choix d’aller à Manchester », a t-il indiqué dans l'Equipe de Greg. Un dilemme qui devrait être tranché par l'Equipe de France. S'il veut et peut continuer en bleu, un temps de jeu milanais prendra alors le dessus sur l'argent mancunien.