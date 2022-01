OL-PSG : Lucas Paqueta à Paris, la grosse erreur

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

En quête d’un renfort dans l’entrejeu durant ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Lucas Paqueta, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

Dimanche soir, l’OL et le PSG s'affronteront dans le premier choc de Ligue 1 de l’année 2022. Mais en coulisses, ce match est déjà lancé, puisque Paris a décidé d’attaquer Lyon sur l’un de ses meilleurs éléments, à savoir Lucas Paqueta. Auteur d’une belle première partie de saison sous le maillot de l’OL, le joueur de 24 ans a de nouveau tapé dans l’oeil de Leonardo. Amoureux du Brésilien depuis son explosion à Flamengo à la fin des années 2010, le directeur sportif estime que Paqueta comblerait de nombreux manques dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Un avis pas du tout partagé par Jérôme Rothen, pour qui la potentielle venue de Paqueta au PSG serait tout sauf une bonne idée.

« Faire venir Paqueta au PSG, ce serait rajouter un autre problème »

🇧🇷 Besoin du PSG, positionnement sur le terrain, mentalité, équilibre de vestiaire... Selon @RothenJerome, faire venir Paqueta au PSG ne serait pas une bonne idée... et ce ne sont pas les raisons qui manquent ! #RMCLive pic.twitter.com/xAFjqmCJ2V — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 6, 2022

« Leonardo pense aux bons joueurs, il a raison. Mais avant de penser à Paqueta, il faut penser à autre chose : le PSG doit créer un collectif. Si Paris se met sur Paqueta en milieu de saison comme ça, c’est aussi ne pas mettre le doigt où ça fait mal aujourd’hui. Car le PSG n’a pas besoin d’avoir un numéro 10 dans son effectif actuel. Paqueta n’est pas un numéro neuf malgré le fait qu’il a joué à ce poste ces dernières semaines à Lyon. C’est un numéro 10 qui a besoin d’un avant-centre devant lui. Et est-ce que le PSG a besoin d’un numéro 10 ? Je ne suis pas certain. C’est même un problème du système du PSG. Paqueta, il ne peut pas jouer milieu relayeur, car l’équipe se priverait de ses qualités de joueur décisif. Et puis courir pour servir les joueurs offensifs devant lui, ça ne va pas lui satisfaire. Au niveau de la mentalité, il est Brésilien. Et avec les Sud-Américains, il y a déjà un problème d’équilibre dans le vestiaire parisien… Là, Leonardo rajouterait un proche de Neymar dans le groupe. Le PSG n’a pas besoin d’un autre joueur égoïste et individualiste comme Paqueta. Parfois, son état d’esprit n’est pas bon pas. En plus, il a déjà eu une expérience malheureuse dans un grand club comme le Milan AC… C’est un bon joueur, mais j’attends plus de régularité et plus de professionnalisme de sa part. Faire venir Paqueta au PSG, ce serait rajouter un autre problème », a lancé le consultant de RMC, qui espère donc que cette rumeur envoyant Paqueta au PSG est fausse…