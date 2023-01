OL : Joao Gomes à Wolverhampton, c’est fait

Le milieu de terrain brésilien ne voulait que la Premier League, et il l’a eue. Tout est désormais en ordre pour le transfert de Joao Gomes à Wolverhampton, après l’accord total trouvé avec Flamengo. Le montant du transfert est de 18 millions d’euros hors bonus, et le joueur va prochainement prendre la direction de l’Angleterre pour y signer son contrat. L’OL a longtemps tenté de court-circuiter ce transfert mais la volonté du joueur, qui ne voulait que les Wolves pour son avenir, aura été la plus forte.

Wolves have completed the signing of João Gomes for €18m plus add-ons. Documents being checked with Flamengo, João Gomes only wanted Wolves despite OL attempts to hijack the deal 🟠🇧🇷 #WWFC



Flamengo will also have sell-on clause included. pic.twitter.com/enYj9hRNIQ