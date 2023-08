Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo aura Sadio Mané comme coéquipier cette saison. Al-Nassr a annoncé la signature de Sadio Mané, qui ne sera resté qu’une seule saison, décevante, au Bayern Munich. Le club allemand a consenti a laissé filer l’ancien de Liverpool pour la somme de 40 millions d’euros. Le Sénégalais s’engage pour trois ans avec le club de Riyad, et touchera un salaire de 39 ME par an.