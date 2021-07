Officiel : Rennes recrute Birger Meling

Dans : Mercato.

Le Stade Rennais continue d’enchainer les recrues, et vient de boucler la venue du latéral norvégien Birger Meling. Le défenseur avait été la bonne pioche de Nîmes l’été dernier, et signe donc avec Rennes pour trois saisons dans le cadre d'un transfert à 2,5 ME.

« Même si je suis vraiment déçu que Nîmes ait été relégué, la saison a été bonne sur le plan personnel. Je suis très content d’avoir eu la possibilité de rejoindre le Stade Rennais F.C. et jouer le haut de tableau. J’essaie toujours de progresser. L’environnement rennais va beaucoup m’apporter », a fait savoir le nouveau joueur de Rennes.