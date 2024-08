Officiel ‍: Matthijs de Ligt rejoint Manchester United

Après l'Ajax Amsterdam, la Juventus Turin et le Bayern Munich, Matthijs de Ligt va découvrir son quatrième club dans un quatrième championnat différent. Le défenseur central néerlandais a signé à Manchester United. Les Red Devils l'ont annoncé ce mardi soir sur leur compte X. Le joueur de 25 ans est transféré pour 45 millions d'euros avec 5 millions d'euros de bonus en plus. Il retrouvera son ancien entraîneur à l'Ajax, Erik Ten Hag, artisan principal de ce transfert.

Welkom, Matthijs! 🤝



We are delighted to announce the signing of @MdeLigt_04 from Bayern Munich ✍️ #MUFC