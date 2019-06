Officiel : Manchester United signe Wan-Bissaka à un prix de dingue !

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Très peu à son avantage lors du récent euro espoirs, Aaron Wan-Bissaka n’a pas vu sa cote baisser pour autant. Sur le coup depuis des semaines, Manchester United a officialisé le recrutement de l’arrière droit. Et comme souvent, lors d’un transfert d’un grand espoir anglais d’un club à l’autre, les montants sont vertigineux. Le défenseur de Crystal Palace a ainsi rejoint Manchester United pour cinq ans, et une année en option, pour la somme de 50 ME, avec 5,5 ME de bonus liés aux apparitions de Wan-Bissaka.