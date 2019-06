Officiel : Jovic signe au Real Madrid pour 60 ME

Dans : Mercato, Foot Europeen.

Annoncé comme déjà bouclé depuis des semaines, le transfert de Luka Jovic au Real Madrid est désormais officiel. L’attaquant de l’Eintracht Francfort rejoint donc le club espagnol pour un montant de 60 ME, avec 5 ME de bonus supplémentaires éventuels. Le club allemand réalise une magnifique opération, puisqu’il venait de lever l’option d’achat du Serbe, qui se montait à 7 ME en provenance du Benfica Lisbonne. A noter que le club portugais récupèrera tout de même un peu plus, les Aigles ayant mis une clause pour toucher 30 % de la plus-value à la revente.