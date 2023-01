Officiel : Faivre prêté par l'OL à Lorient

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Romain Faivre rejoint Lorient jusqu'à la fin de la saison sous forme d'un prêt payant d'un million d'euros, une nouvelle confirmée par l'OL dans un communiqué.

« Arrivé au club en janvier 2022 après un passage à Monaco et Brest, Romain Faivre a disputé 28 matches avec l’OL et inscrit 3 buts. Agé de 24 ans, le milieu de terrain, qui compte également 8 sélections avec l’Equipe de France espoir avait fait part à la direction sportive de son souhait de se relancer lors de cette deuxième partie de saison. L’Olympique Lyonnais souhaite bonne chance à Romain Faivre pour la suite de sa saison à Lorient et rappelle que son contrat au club court jusqu’au 30 juin 2026 », indique le club rhodanien.