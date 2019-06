Officiel : Daniel James va signer à Manchester United

Comme pressenti ces dernières semaines, Manchester United accueillera bien Daniel James (21 ans). Le club mancunien a annoncé un accord de principe avec Swansea City pour le transfert de l'ailier. L'international gallois, dont la venue devrait coûter entre 15 et 20 M€, débarquera chez les Red Devils à l'ouverture du marché des transferts le 11 juin.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course.