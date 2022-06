Officiel : Botman quitte le LOSC pour Newcastle

Après deux saisons à Lille, Sven Botman prend la direction de la Premier League et du nouveau club ambitieux Newcastle.

L'arrivée du défenseur néerlandais chez les Magpies a été officialisé par le club anglais lui-même ce mardi soir dans un communiqué. Newcastle n'a pas précisé le montant du transfert mais il devrait tourner autour des 40 millions d'euros. Le solide défenseur de 22 ans représente le premier beau coup estival des Magpies et de leurs ambitieux propriétaires saoudiens, lesquels ont devancé le PSG ou le Milan AC pour Botman.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!



