Officiel : Aston Villa enchaine avec Diego Carlos

Aston Villa a visiblement l’intention de frapper fort cet été, et après avoir fait signer définitivement Coutinho, avoir recruté libre Boubacar Kamara de l’OM, les Villains ont enregistré le transfert de Diego Carlos. Le défenseur brésilien du FC Séville, notamment révélé au FC Nantes, arrivé pour un montant non révélé, mais qui dépasserait les 30 millions d’euros selon la presse espagnole.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.