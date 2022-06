Officiel : Akim Zedadka rejoint le LOSC

Dans : Mercato.

Par Sébastien Veyrier

Le LOSC travaillait sur le dossier depuis quelques semaines et c'est désormais officiel, Akim Zedadka a signé jusqu'en juin 2025.

Le latéral droit de 27 ans et neo-internationnal algérien Akim Zedadka est officiellement un nouveau joueur du LOSC. Il quitte Clermont libre de tout contrat. « Je suis très content et fier de rejoindre le LOSC, un club ambitieux avec une grande histoire. J’espère pouvoir apporter ma pierre à l’édifice pour les saisons à venir. Mon ambition ? Aider le club à atteindre les objectifs fixés en début de saison mais aussi, à titre individuel, de performer au maximum, de gagner des matchs, et d’être à la hauteur des attentes. J’ai déjà reçu beaucoup de messages très positifs de la part des supporters lillois. Je tiens à tous les remercier. » a déclaré le nouveau joueur du LOSC sur le site officiel du club.