Ni OL, ni OM, il n’abandonne pas son club au mercato

Par Guillaume Conte

Un joueur confirmé mais encore jeune, habitué à la Premier League avec déjà de l'expérience européenne à un poste clé du milieu de terrain, l'OM et l'OL étaient sur les rangs. Mais Wilfred Ndidi va prolonger à Leicester alors qu'il était en fin de contrat.

Souvent sur les mêmes cibles au mercato, l’OL et l’OM se tirent la bourre pour récupérer des joueurs. Notamment ceux qui sont en fin de contrat et intéressent beaucoup de monde en raison de leur signature possible sans indemnité de transfert. Il y a toutefois un joueur qui faisait saliver Lyon comme Marseille qui est désormais à oublier. Il s’agit de Wilfred Ndidi, qui arrivait en fin de contrat à Leicester. Le joueur nigérian a tout connu avec les Foxes, de la Ligue des Champions à la relégation en Championship. Mais avec la remontée en Premier League, le milieu de terrain a décidé de balayer toutes les offres sur la table et de s’inscrire sur la durée avec les Foxes.

A Leicester depuis 7 ans

Ainsi, la presse anglaise affirme que Ndidi va prolonger sur le long terme avec Leicester, et repousser les tentatives pour le faire venir de la part de l’OL comme de l’OM. Un nom à oublier donc pour les deux « Olympiques », qui ne manquent pas d’idées pour piocher, notamment à l’étranger. Et pour l’OL version John Textor, la Premier League est clairement un terrain de chasse non négligeable ces derniers mois.