Newcastle drague Neymar, le PSG applaudit

Poussé dehors par Luis Campos du côté du Paris Saint-Germain, Neymar pourrait trouver une porte de sortie durant ce mercato estival. À Newcastle, dans le nouveau club le plus riche au monde ?

La saison passée, le club de Newcastle est entré dans une nouvelle dimension. Racheté par le fonds souverain d’Arabie Saoudite en octobre dernier, le club anglais est devenu l’une des formations les plus riches au monde avec le PSG et Manchester City. Après avoir terminé l’exercice 2021-2022 à la 11e place de la Premier League, les Magpies vont viser haut en 2023. C’est donc pour cette raison qu’Eddie Howe a recruté de sacrés joueurs durant ce mercato, avec le défenseur Matt Targett (Aston Villa), le gardien Nick Pope (Burnley) et le central lillois Sven Botman. Mais Newcastle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, vu que les nouveaux propriétaires rêvent de faire un énorme coup pour frapper les esprits du monde entier. Pour cela, le club anglais pourrait tenter sa chance avec Neymar.

Neymar à Newcastle, le rêve des Brésiliens

C’est en tout cas la volonté du joueur de Newcastle Joelinton qui a décidé de convier son compatriote dans le Nord de l'Angleterre. « Nous pouvons trouver une place pour Neymar. S'il vient, ce sera… Je ne peux pas l'expliquer. C’est une idole énorme dans le football mondial. Ney, si tu écoutes ça, tu peux venir ! Le maillot 10 l'attend. Je vais envoyer un message à Bruno, qui a son contact. Il peut lui envoyer un message en invitant Ney à Newcastle », a lancé le milieu brésilien sur Cast FC, en référence à la dernière recrue brésilienne, Bruno Guimaraes. De quoi faire bouger les choses ? Peut-être, sachant que Newcastle est bien l'un des rares clubs qui peut sortir Neymar du PSG, que ce soit en termes de salaire ou d'indemnités de transfert. Plus totalement fermé à un départ du côté du Parc des Princes, sachant que Luis Campos veut le pousser dehors, le crack brésilien prévoit toutefois de rester au PSG pour tenter de soulever la Ligue des Champions avec ses compères Messi et Mbappé. À moins que Newcastle n'arrive à mettre tout le monde d’accord avant la fin de l’été…