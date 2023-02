Nabil Fekir va faire un carton au mercato

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Depuis son transfert avorté à Liverpool, Nabil Fekir est moins présent dans le paysage du football français. Si l'ancien joueur de l'OL est désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la Liga, il reste toutefois très convoité outre-Manche.

À 29 ans, Nabil Fekir continue de régaler le championnat espagnol. Le milieu de terrain offensif du Bétis Seville réalise sa quatrième saison avec les Verdiblancos. Vainqueur de la coupe d'Espagne la saison passée, l'international français (25 sélections) a livré sa meilleure saison en Espagne en inscrivant 10 buts et en délivrant 12 passes décisives. Celui qui possède les clés du jeu du Bétis Seville s'est exilé en Espagne malgré l'intérêt de plusieurs cadors européens. L'ancien joueur de l'OL reste un joueur avec un profil polyvalent et très apprécié en Angleterre. Selon les informations de Todos Fichajes, trois clubs de Premier League s'intéressent à Fekir et rêvent de l'enrôler lors du prochain mercato estival.

Fékir intéresse trois clubs anglais

Manchester United, Newcastle et Leicester sont toujours autant admiratifs devant les exploits de Nabil Fekir en Espagne. Joueur juste, technique avec une belle vision de jeu, Nabil Fekir colle parfaitement avec le style de jeu espagnol. Pourtant, les clubs anglais souhaitent lui faire découvrir la cadence infernale de la Premier League. Si Manchester United possède déjà Bruno Fernandes au même poste, Erik Ten Hag apprécie Fekir et aimerait donner de la concurrence au Portugais. Newcastle a un projet ambitieux et reste toujours dans la course pour une qualification en Ligue des Champions. Une donnée à prendre en compte dans ce dossier. Les Foxes pensent eux à Nabil Fekir si leur maître à jouer James Maddison venait prochainement à quitter Leicester. Le Français serait alors le premier choix des champions anglais de 2016. Le média espagnol affirme également que le Bétis Seville pourrait laisser partir son joyau pour 30 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Andalous, Fekir a l'opportunité de découvrir un nouveau championnat.